مسلحون يداهمون سفينة قرب مضيق هرمز

14 أبريل 2020 - 10:43 م

داهم مسلحون، الثلاثاء، سفينة راسية قبالة السواحل الإيرانية، قرب مضيق هرمز.



وقالت منظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (مقرها بريطانيا)، في تحذير، إن "مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان، قبالة السواحل الإيرانية"، حسبما نقلت عنها "أسوشيتيد برس".



وطالبت جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة بـ"توخي الحذر، واليقظة والإبلاغ عن أي حادث".

وكانت السفينة ترسو على بعد ثلاثة أميال قبالة رأس الكوح، وفق المصدر نفسه.



ولم يستجب الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين، أو المسؤولين الإيرانيين حتى الساعة (18: 17 ت.غ) لتحذير المنظمة الأممية فيما يتعلق بوضع السفينة، حسب المصدر ذاته.



من جهتها، أفادت "درياد جلوبال"، شركة أمن بحري خاصة بأن السفينة التي تمت مداهمتها "ترفع علم هونغ كونغ"، وأن جميع أفراد طاقمها وعددهم 22 صينيون، دون مزيد من التفاصيل.