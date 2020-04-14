كورونا.. جسر جوي أممي لنقل إمدادات طبية إلى إفريقيا

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إطلاق "جسر جوي"، لتوفير الإمدادات الطبية للبلدان الإفريقية في إطار مكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البرنامج، إليزابيث بيرز، في مؤتمر صحفي عقدته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، الثلاثاء
وقالت بيرز: "العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اختيرت لتكون مركز توجيه، مساعدات الأمم المتحدة لدول إفريقيا".
وأوضحت أن "أول طائرة لإبداء التضامن، حطت في أديس أبابا"، مبينة أنه "سيجري إيصال المساعدات منها إلى الدول الإفريقية عن طريق الجسر الجوي القائم".
وأضافت "ستحمل الرحلات الإمدادات المهمة إلى 5 دول هي جيبوتي والسودان واريتريا والصومال وتنزانيا".
وبينت بيرز، أن "الإمدادات المقدمة من منظمة الصحة العالمية تضم مليونا من الكمامات، ونظارات واقية وقفازات وأجهزة تنفس للمرضى وغيرها من المعدات الوقاية المخصصة للعاملين فى مجال الصحة".
وأشارت بيرز، أن "الإمدادات كافية لحماية العاملين في مجال الصحة أثناء علاج ما يزيد عن 30 ألفا من المرضى في أنحاء القارة".

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