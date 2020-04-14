» بسبب "كورونا".. طبيبة أمريكية تقيم زفافها بالمستشفى

14 أبريل 2020 - 10:50 م

احتفل طبيبان أمريكيان يشاركان في الجهود المستمرة ضد فيروس كورونا الذي يجتاح الولايات المتحدة، بحفل زفاف رمزي داخل المستشفى الذي يعملان فيه.



وكان من المفترض أن تقيم الطبيبة النسائية المقيمة في مستشفى جامعة "دوك"، شيلون تساي والطبيب في برنامج الطب النفسي في نفس المشفى مايكل صن، حفل زواجهما السبت 11 أبريل/ نيسان الجاري في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.



وبسبب كورونا، اضطر الطبيبان اللذان أعلنا خطوبتهما عام 2016، إلى إرجاء حفل زواجهما الرسمي، فتدخل زملاؤهما في مستشفى "دوك"، ونسقوا الاحتفال به، بحسب موقع الحرة الأمريكي.



وقالت تساي لشبكة "أي بي سي" نيوز، إن "زملاءها كانوا على علم بإرجاء الزفاف، لكنهم لم يدركوا اليوم بالتحديد إلى أن وصلت إلى العمل وأبلغتهم بأن الحفل كان مفترضا إحياؤه في 11 أبريل".



وأضافت أن "الحفل المرتجل الذي نظمه الطاقم الطبي لها، بدأ صغيرا، ثم أراد زملاؤها أن يقدموا لها فستان زفاف، وطرحة، وورد، حتى ساهم الجميع بشيء ما وانضموا جميعاً إلى هذه اللفتة الجميلة".



وتناقلت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر الطبيبة تساي وهي ترتدي ثوب الزفاف الرمزي، وتحمل وروداً مصنوعة من الورق المقوى".



وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسب فيروس وكورونا حتى اليوم أكثر من 25 ألف شخص، في حين سجلت البلاد أكثر من 603 آلاف إصابة بالفيروس.

