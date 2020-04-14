لا يوجد دواء لعلاج كورونا حتى الآن وهذا ما ننصح به

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حسين عمران ـ متابعات

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قالت د. مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول الأوروبية منحنى وباء كورونا المستجدّ بها بدأ في النزول، مؤكدة أن هذا الهبوط هو مؤشر جيد.
وأضافت "طلعت"،في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن البيانات اليومية بالأرقام والإحصائيات في منطقة الشرق الأوسط لا تدعو للخوف، قائلة: "مش عايزة حد يخاف من البيان اليومي".
وأوضحت "طلعت، أن المنظمة تقوم برصد الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل دوري وتحليلها أسبوعيًا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن كل دولة لها بروتوكول علاجي خاص بها ولا توجد أدوية متفق عليها بشكل نهائي.
ونصحت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالتباعد الاجتماعي في الفترة الحالية لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة مع اقتراب "شم النسيم".

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