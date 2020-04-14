"مصيلحي": حذف 10 ملايين مواطن لا يستحقون دعم الخبز

14 أبريل 2020 - 11:00 م

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن كمية الأخطاء الموجودة في قوائم مستحقي الدعم كانت كبيرة لأسماء مكررة وأرقام خاطئة ببطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين.



وأضاف «المصيلحي» خلال حواره لبرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد» أن التنقية كانت تتطلب رؤية سياسية كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان هناك أرقام قومية مكررة ونسبة التكرار كانت تصل لـ 20 مرة لنفس الشخص وهناك رقم واحد فقط صحيح.



وتابع وزير التموين أن هناك أكثر من 70 مليون مواطن يصرف خبز بمعنى أن هناك 70 مليون بطاقة صحيحة، مؤكدا أنه تم حذف 10 مليون مواطن لا يستحقون دعم الخبز بقيمة 5 مليارات جنيه.

