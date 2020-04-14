لماذا ترتفع نسبة وفيات كورونا في مصر؟.. رئيس مكافحة العدوى يجيب

14 أبريل 2020 - 10:30 م

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة العدوي بوزارة الصحة، أن الوعي الاجتماعي لدي المواطنين سيحد من الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الدولة ما زالت في المعدل المئوي للإصابة بالفيروس، كما ان الدولة وفرت كل السبل ولكن التجمعات موجودة ونحن نسير في معدل مئوي.



وأوضح حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه ما زال هناك انتشار مجتمعي للمرض، ولم لم نطبق الحظر الكامل حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد، موضحاً أنه يجب على المواطن أن يأخذ حذره، ويتبع إجراءات الوقاية.

