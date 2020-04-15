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الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تفوق 25 ألفا

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الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى الـ10 آلاف

بلغت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، 25 ألفا و794، حسب معطيات حديثة.
وأظهرت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن إصابات كورونا بالبلاد ارتفعت إلى 609 الاف و614.
وفي ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من كورونا، فقد تجاوزت الإصابات 200 ألف، والوفيات اقتربت من 11 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم في إجمالي الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و990 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 125 ألفًا، وتعافى أكثر من 466 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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