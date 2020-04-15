» أحد المصريين العالقين في بنجلاديش يستغيث

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قال المهندس أحمد ضيف الله العربي مهندس بحري وأحد العالقين في بنجلاديش، إن عدد المصريين العالقين هناك 20 مصريا وأنه تم التواصل مع السفارة والتي فشلت في محاولة إعادتهم لمصر بعد توقف حركة الطيران، مضيفاً: "مش عارفين نرجع بسبب الحجر الصحي".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على قناة TeN أنه تم الاتفاق على تسفير المصريين العالقين إلى الهند وإعادتهم إلى مصر عن طريق ذلك ولكن بعد تعليق العاصمة الهندية حركة الطيران توقفت محاولات إعادتهم لمصر.
وأوضح أنه يقيم في مدينة تبعد عن مدينة بنجلاديش مسافة 100 كيلو متر، وأنه عالق في بنجلاديش منذ ما يقرب من أكثر من شهرين.

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