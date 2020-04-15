ترامب يعلن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

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المقدم محمد الحوفي

جار المقدم محمد الحوفي يكشف مفاجأة لا يعلمها كثيرون عنه

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المصريون ـ متابعات

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ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفشل منظمة الصحة العالمية في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.
وأضاف ترامب في الموتمر الصحفي بشأن فيروس كورونا ، أن منظمة الصحة العالمية تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا وفقا لـ"سكاي نيوز".
وانتقد تقديم منظمة الصحة العالمية معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين، مشيرا إلى أن أخطاء منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة آلاف الأشخاص.
طالب ترامب منظمة الصحة العالمية بإجراء إصلاحات داخلية.، مؤكدا أن وقف تمويل بلاده ل منظمة الصحة العالمية .

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