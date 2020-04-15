الإبراشي يكشف أسرارا جديدة عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بـ الأميرية

15 أبريل 2020 - 05:25 ص

علق الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري - على استشهاد المقدم محمد الحوفي بموقع الأميرية قائلا: الشهداء في مقام أفضل والتاريخ سيكتبه الأبطال وليس الجبناء .



وأضاف: القوات كانت لديها القدرة على تدمير المنطقة التي يحتمي بها الإرهابيين بالأميرية لكن حرص الأمن على أرواح المواطنين الأبرياء جعل القوات تحاول ألا يصاب أي مواطن ولو بأذى صغير .



وأضاف: علينا أن نقدم التهاني وليس التعازي إلى أهالي الشهداء كون الأبطال مكانهم مرتفع وسيخلدهم التاريخ.



