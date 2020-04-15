6 معلومات عن المقدم محمد الحوفي: أصيب في عملية الوراق سنة 2016

15 أبريل 2020 - 05:51 ص

تصدر اسم المقدم الحوفي محرك بحث جوجل بعد استشهاده في عملية الأميرية التي نفذتها قوات الأمن وصفت على إثرها 5 من معتنقي الفكر التكفيري .



وفيما يلي بعض المعلومات عن المقدم محمد الحوفي:



- اسمه الكامل محمد فوزي الحوفي



- شارك في مداهمة عدد من الأوكار الإرهابية وليست هذه العملية الأولى التي يشارك فيها



- أصيب الراحل قبل ذلك في عملية تمت سنة 2016 بمنطقة الوراق للقبض على عنصر تكفيري ، حيث جاءت إحدى رصاصات الغدر في قدمه إلا أنه تعافى وعاد لعمله في ملاحقة الإرهابيين.



- يوم 3 إبريل من عام 2016 ، أدلى الشهيد محمد الحوفي بأقواله أمام نيابة حوادث شمال الجيزمة الكلية بشأن عملية الوراق ، حيث أكد في أقواله اقوالة قيامه والقوة المرافقة والمكونة من 8 ضباط من قوات الأمن المركزي والأمن الوطني ومباحث الوراق وعدد من الأفراد لتنفيذ قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهم، الذي أكدت التحريات اعتناقه الفكر الجهادي التكفيري.



- كشف "الحوفي" المزيد من التفاصيل في شهادته قائلا: وصلتنا معلومات تفيد تواجد المتهم في منزله الكائن بشارع التل بالوراق وعندما صعدنا السلم وهمت القوات باقتحام المنزل شعرنا بوجود تحركات شخص خلف باب الشقة ، فقمنا باقتحام المكان بعد كسر الباب ، إلا أن المتهم بادرنا بإطلاق النيران بكثافة مما اسفر عن إصابة زميلي الضابط محمد هشام من قوات الأمن المركزي بطلقتين بالظهر وإصابتي بطلق في القدم.



- واستدرك : القوات لاحقت المتهم حتى وصل الطابق العلوي بمنزل مقارب لمنزله الذي تعتليه القوات ، فقام عنصران من قوات الأمن بتصفيته .



