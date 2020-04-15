» سر القبض على اللاعب السعودي الشهير فواز القرني

15 أبريل 2020 - 07:00 ص

ألقت قوات الأمن القبض على فواز القرني و زميله عبد الرحمن العبود - لاعبا اتحاد جدة السعودي - بعد تداول مقطع فيديو صادم لهما.



القصة بدأت عندنا فرضت السلطات السعودية حظر التجول الكامل ، إلا أن فواز القرني نزل مع أسرته للتنزه كاسرا للحظر ، فتعاملت معه السلطات السعودية وقررت دفعه للغرامة المقررة التي تصل إلى ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي.



هذا التصرف يبدو أنه لم يعجب "القرني" ليخرج في مقطع فيديو مع زميله عبد الرحمن العبود ويتكلمان بشكل غير لائق عن الضباط الذين تعاملوا معه أثناء إجراءات الحظر .



وبناء عليه أصدرت شرطة مكة المكرمة بيانا أكدت فيها إلقائها القبض على اللاعبين بتهمة السخرية من قوات الأمن.



وبحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسعودية ، فإن أي شخص ينتج أو يوزع محتوى عبر الإنترنت متضمن السخرية أو الاتهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

