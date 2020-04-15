» فنانة شهيرة: أنا مع إغلاق المساجد لكن أرفض وقف المسلسلات لهذا السبب

أحمد عادل شعبان
أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد حديثها عن إغلاق المساجد في مصر .
وقالت المطربة راندا حافظ في تدوينة نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر": يا جماعة احنا ليه بنقارن تصوير المسلسلات بالصلاة؟ .. طالما سامحين للناس تصور يبقى نسيب الناس تصلي .
وأضافت: ايه القياس المغلوط دا؟ .. عشر مسلسلات شغالين .. متوسط العدد للمسلسل 150 فردا .. يعني كل المسلسلات 1500 فردا .. في حين الصلاة بيقوم بيها ملايين وخصوصا الجمعة .
وتابعت: احنا ليه بنعمل كدا؟ .. وليه في مقابل الصلاة الفن وكأن الفن مرادف للكفر.. لا أدعي أن الوسط الفني ملائكي .. بس كمان مش كافر.
#الحظر_الكامل pic.twitter.com/g73CltTCYj— Randa Hafez (@randahafez) April 14, 2020
ظهر12:00 م
فجر
04:04
شروق
05:32
ظهر
12:00
عصر
15:36
مغرب
18:28
عشاء
19:58