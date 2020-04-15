» هل كان للمقدم محمد الحوفي شقيقا واستشهد قبل سنوات؟

15 أبريل 2020 - 08:04 ص

نفى إسلام كركورة - جار وصديق المقدم محمد الحوفي الذي استشهد في أحداث الأميرية - أن يكون له أخ شقيق استشهد أيضا قبل سنوات .



وقال "كركورة" في تصريحات صحفية ، إن الراحل كان يتسم بحسن الخلق ، وكان الابن الوحيد لأبويه ولديه أختان "حسب الوطن".



وأضاف: رغم أنه كان صديقي وجاري منذ سنوات طويلة في مدينة دمنهور لكن آخر مرة رأيته كانت من فترة حيث انتقل الراحل للإقامة بمحافظة القاهرة بسبب عمله.



واستدرك: الناس يتجمعون عند منزله ويرفضون المغادرة لحين وصول الجثمان والصلاة عليه.



واستشهد المقدم محمد الحوفي أثناء مداهمة لبؤرة إرهابية بمنطقة الأميرية ، وتمكنت القوات من تصفية جميع المتواجدين بالبؤرة.

