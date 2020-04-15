بكاء حار والفاصل ينقذ الموقف باستوديوهات التوك شو

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الإرهاب

خالد أبو بكر

أون إي

محمد الحوفي

بكي الإعلامي خالد أبوبكر، إثر إعلانه خبر استشهاد الشهيد البطل الرائد محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني في تبادل إطلاق النار التي شهدتها منطقة الأميرية.

ونعي الإعلامي الشهيد خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، قائلا: "مصر تواجه حربا من مجموعة من الكلاب تأخذ أفضل ما في المصريين، معقبا: "الداخلية جابت حق الشهيد وقامت بتصفية جميع عناصر خلية الأميرية التي كانت تعد لإعداد عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف متأثرا: "مش معقولة اللي بيحصل، محمد الحوفي راح وزيه آلاف راحوا، ويا للي مافقتش فوق، مصر كلها بتودع شهيد وبطل اسمه الرائد محمد الحوفي".

وتابع: "محمد الحوفي مش هيشوف ولاده تاني، وأسرته الآن تعيش صدمة، لكن بكره نحكي لأولاده مريم وخديجة عن والدهما البطل". وخرج الإعلامي، بعد هذا الحديث إلى فاصل، بسبب تأثره بوفاة الشهيد البطل محمد الحوفي.

وفي وقت سابق، رصدت قوات الأمن مجموعة من العناصر الإرهابية، داخل شقة سكنية، وقامت قوات العمليات الخاصة والأمن الوطني، وفرق مكافحة الإرهاب، بمداهمة وكر الإرهابيين قبل تنفيذهم عملية إرهابية، وتم تصفية جميع العناصر الإرهابية والسيطرة على الموقف.

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