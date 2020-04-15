"الفيروس هيجوع ويموت".. سر تعافي الصعايدة سريعا من كورونا

15 أبريل 2020 - 09:14 ص

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تناول أكل صحي لرفع المناعة، عامل قوي يقضي علي فيروس كورونا خلال هذه الفترة".

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، قائلا: "أحسن ناس تتعافي من الكورونا في مصر الصعايدة، لأنهم بياكلوا بصل وحاجات صحية، وهذا غير موجود في أوروبا".

ولفت إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ كل التدابير الصحية للحفاظ على صحة المواطنين، موضحًا أن بروتوكول العلاج المصري لمصابي كورونا جيد للغاية، بدليل أن عدد وفيات كورونا 164 حالة فقط، رغم أن 30 % من هذه الحالات تصل للمستشفيات وهي في مرحلة متأخرة.

وتابع: "المصل الذي ستنتجه أمريكا سيخرج للنور، بعد عام أو عام ونصف، وسيكون ثمنه مكلفًا، لذلك على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم النزول إلى الشارع، معقبًا: "لو المواطنين التزموا بالإجراءات الاحترازية الفيروس هيجوع ويموت".

