  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبو بكر

بكاء حار والفاصل ينقذ الموقف باستوديوهات التوك شو

رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن

الدول التي تحكمها السيدات.. هذا ما حدث في مواجهة كورونا

المقدم محمد الحوفي

في انتظار الجثمان.. دمنهور تتشح بالسواد حزنا على الحوفي

شاهد.. الفلانتين عند "الصعايدة"

"الفيروس هيجوع ويموت".. سر تعافي الصعايدة سريعا من كورونا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

المقدم محمد الحوفي

جار المقدم محمد الحوفي يكشف مفاجأة لا يعلمها كثيرون عنه

حسام حسن

أفضل إنجازاتي حين أنقذت بعض الفرق التي تصارع على الهبوط مثل الزمالك

الحوفي

6 معلومات عن المقدم محمد الحوفي: أصيب في عملية الوراق سنة 2016

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي يكشف أسرارا جديدة عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بـ الأميرية

ترامب

ترامب يعلن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

فيزياء.. امتحان الأول الثانوي من المنزل .. اليوم

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إجراء اقتصادي لأول مرة فى تاريخ مصر

#

الأزهر: هذا ما يجب فعله عند خسوف القمر

القاهرة

كفر الشيخ

المنوفية

فيزياء

الاول الثانوي

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحان مادة الفيزياء علي منصة الامتحان الإلكترونية بـ 6 محافظات علي مستوى الجمهورية، وهي" القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات علي منصة الامتحان لتقليل الأحمال علي شبكة الإنترنت لأداء الامتحان الإلكتروني بسهولة دون مشاكل تقنية، حسبما نشرت"صدي البلد".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أداء الامتحان علي جهاز التابلت أو جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. حريق هائل بمنزل فنانة شهيرة
» لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة
» نجا بأعجوبة مع تمثال لبابا الفاتيكان.. حادث يفوق الخيال
» جلسة حسم بالزمالك لمناقشة صفقات الصيف
» أحمد السعدني يهاجم قناة الجزيرة: لو رجالة انشروا كلامي
» هل كان للمقدم محمد الحوفي شقيقا واستشهد قبل سنوات؟
» فنانة شهيرة: أنا مع إغلاق المساجد لكن أرفض وقف المسلسلات لهذا السبب
» سر القبض على اللاعب السعودي الشهير فواز القرني
» ماذا قال عبدالله رشدي عن استشهاد المقدم محمد الحوفي ؟
» كيف علق ضاحي خلفان على استشهاد المقدم محمد الحوفي بموقعة الأميرية؟
» مقبرة جماعية لضحايا كورونا المسلمين فى بريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية