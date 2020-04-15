فيزياء.. امتحان الأول الثانوي من المنزل .. اليوم

15 أبريل 2020 - 09:18 ص

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحان مادة الفيزياء علي منصة الامتحان الإلكترونية بـ 6 محافظات علي مستوى الجمهورية، وهي" القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات علي منصة الامتحان لتقليل الأحمال علي شبكة الإنترنت لأداء الامتحان الإلكتروني بسهولة دون مشاكل تقنية، حسبما نشرت"صدي البلد".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أداء الامتحان علي جهاز التابلت أو جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.