» جلسة حسم بالزمالك لمناقشة صفقات الصيف

15 أبريل 2020 - 09:24 ص

تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا، الفترة المقبلة مع الفرنسي كارتيرون لمناقشة الصفقات الجديدة والأسماء التي يتفاوض معها النادي.

وتعتبر الجلسة المقبلة أشبه بجلسة الحسم بالنسبة لصفقات محددة في مقدمتها صفقة حسام عاشور لاعب الأهلي ومدى احتياج الفريق لجهوده خاصة أن الفرنسي سبق ودرب عاشور في الأهلي منذ ما يقرب من موسمين ويعلم إمكانياته جيدا، وكذلك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري.

ومن المنتظر أيضا أن تتم مناقشة ملف الأجانب مع كارتيرون في الجلسة المقبلة، سواء الرباعي المتواجد في الفريق وهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو، أو الثلاثي المعار رزاق سيسيه في الاتحاد السكندري والنيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب والمغربي حميد أحداد المعار إلى الرجاء المغربي، في ظل قرار اتحاد الكرة المنتظر بتقليص عدد الأجانب في الأندية الموسم المقبل إلى 3 لاعبين فقط.