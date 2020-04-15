الدول التي تحكمها السيدات.. هذا ما حدث في مواجهة كورونا

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عبد القادر وحيد- متابعات

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ميركل

كورونا

تايوان

نيوزيلندا

السيدات

قالت مجلة فوربس الأمريكية، في تقرير لها إنه ثبت بالأدلة أن الدول التي تتولى قيادتها نساء، أثبتت كفاءة عالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مثل ألمانيا ونيوزيلندا وتايوان والدنمارك والنرويج وغيرها.

وبحسب المجلة فقد بذلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل  في ألمانيا جهودا كبيرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حيث حذرت شعبها من أن الفيروس قد يصيب 70 في المائة من الشعب.

وأوضحت أن إجراءات ميركل الاحترازية إلى جانب الجهود الطبية، أدت إلى أن تبقى أرقام الوفيات أقل بكثير من بقية الدول الأوروبية، بحسب ما نقله موقع الحرة.

بينما كانت  تايوان من أسرع الدول تحركا أمام فيروس كورونا، حيث وضعت الدولة بقيادة الرئيسة تساي إنغ ون 124 معيارا لوقف انتشار العدوى، من دون اللجوء إلى الإغلاقات كما حدث في كل الدول.

وأشارت إلى أن تايوان أرسلت نحو 10 ملايين قناع إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث عدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية رد فعل تايوان أمام فيروس كورونا بقيادة تساي إنغ ون، أحد أفضل الجهود المبذولة حول العالم.

أما في نيوزيلندا، فقد أمرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالحجر الصحي العام مبكرا، بالإضافة إلى عزل كل من يأتي من خارج البلاد لفترة، وعندما وصلت حالات الإصابة بكورونا إلى ستة أشخاص، منعت الحكومة دخول الأجانب إلى البلاد.

ووصلت وفيات فيروس كورونا في نيوزيلندا حتى الآن إلى نحو 4 حالات فقط في جميع أنحاء البلاد.

فيما حثت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في نصح الناس بخصوص فيروس كورونا، وقد وصل عدد الإصابات هناك إلى نحو ثلاثة آلاف، ما يعد رقما قليلا بالمقارنة مع دول أوروبية.

أما النرويج، فقد تحدثت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ مع أطفال بلدها مباشرة من خلال التلفاز، وذلك قدوة برئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، التي عقدت قبلها بيومين مؤتمرا صحفيا مخصصا للأطفال.


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