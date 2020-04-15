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نجا بأعجوبة مع تمثال لبابا الفاتيكان.. حادث يفوق الخيال

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نجا بأعجوبة مع تمثال لبابا الفاتيكان.. حادث يفوق الخيال
نجا بأعجوبة مع تمثال لبابا الفاتيكان.. حادث يفوق الخيال
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عبد القادر وحيد- متابعات

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حادث مروع

سيارة

بولندا

لودز

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرا المرور في بولندا، اصطدام مروع  لسيارة مسرعة بتقاطع دائري على الطريق.

وبحسب الفيديو تظهر السيارة من طراز "سوزوكي سويفت" وهي تسير على الطريق بسرعة هائلة، حيث تفاجأ السائق بوجود دور على الطريق، واصطدم به بطريقة تفوق الأعمال السينمائية.

وقد انطلقت السيارة في الهواء وقطعت شجرة صنوبر، وكادت تحطم تمثالًا لبابا الفاتيكان قبل اصطدامها بمبنى في مدينة لودز البولندية.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارة عند اصطدامها بالمبنى وتدمرت بالكامل، ولكن بمعجزة ما، ظل السائق البالغ من العمر 41 عاما في وعيه حتى تمكن رجال الإطفاء من إنقاذه، حيث تبين أنه  كان مخمورا.

على الفور نقلت الإسعاف السائق إلى المستشفى بإصابات دون أن تحدث وفيات. 

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