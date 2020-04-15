«شوبير» يفتح النار على حارس الزمالك السابق

15 أبريل 2020 - 09:51 ص

فتح الإعلامى أحمد شوبير، النار على حسين السيد حارس الزمالك السابق، على خلفية التصريحات التى أدلى بها الأخير مؤخرًا، بعد أن أكد أن الفريق الأبيض يعاني دائما من الظلم التحكيمي في المباريات على مدار تاريخه، وفى المقابل تتم مجاملة الأهلى.

واستشهد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، بواقعة طرد أيمن عبد العزيز لاعب الفريق الأبيض في أول عشر دقائق بمباراة القمة أمام الأهلي في التسعينيات ما دفع الفريق للانسحاب، مشيراً إلي أن هذا الطرد كان ظالماً.

وقال حسين السيد، "هل يعقل أن يتم طرد لاعب في أول 10 دقائق بمباراة ديربي في لعبة لا تستحق ذلك فهذا موقف واحد يوضح المجاملة التي دائمًا ما يجدها الأهلي إلى جانب وجود العديد والعديد من الوقائع الأخرى".

ليفتح شوبير النار على حسين السيد خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم"، مطالبه بعدم مجاملة طرف على حساب طرف دون وجه حق.

وقال: "مش معقولة بطولات الأهلي من عام 1948 حتى الآن مشكوك فيه ممكن تبقى شاكك في بطولة أو مباراة ، إحنا في عصر فتنة وإحنا حقنا نوضح للناس الحقيقة وكنا نلعب في ناد عظيم مشهور بقيمه ومبادئه مثلما ترى أن الزمالك ناد عظيم، وهذا تاريخ نحن صنعناه ولازم ندافع عنه ونفتخر بنادينا، الذي يتكلم عنه الجميع على مستوى العالم ".

أردف: "أنت لم توفق في الانضمام للأهلي وهذا عادي، وأذكرك بموضوع قدري عبد العظيم الذي أدار مباراة القمة الشهيرة، مؤكدا أن المباراة انتهت في الدقيقة 85 وليست الدقيقة الخامسة كما ذكرت، ولكن ما تتحدث عنه في مباراة طرد أيمن عبد العزيز وكان يدير المباراة وقتها حكم فرنسي، وعبد العظيم لم يفتعل أي مشكلة في المباراة وهدفي الأهلي المسجلين لم يكن بهما أي شك، بل اهتدى الزمالك إلى الانسحاب للتغطية على الهزيمة بعد استقبال شباكه الهدف الثاني.

أضاف: "سبب منح قدري عبد العظيم إدارة مباراة القمة آنذاك هو قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالاعتماد على حكام مصريين لادارة القمة ،لاسيما وأن جمال الغندور أدار مباراة الدور الأول وكان من الصعب إدارة مباراة الدور الثاني.