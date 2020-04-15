الكويت .. وفاة الوزير الأسبق جاسم خالد المرزوق

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وكالات- الدويني فولي

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وفاة

جاسم المرزوق

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، جاسم خالد المرزوق وزير العدل والتربية والتجارة الأسبق في الكويت، عن عمر يناهز 85 عاما.

ونعى المرزوق الذي تولى بضع حقائب وزارية لنحو 14 عاما، عدد من المسئولين والإعلاميين ونخب ثقافية، واصفين رحيله "بفقدان أحد أبرز رجالات الكويت الذين ساهموا بإثراء الساحة التربوية والاقتصادية".

وشغل المرزوق الحاصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، عدة مناصب وظيفية في بداية حياته العملية، حيث تولى عام 1961 وظيفة مساعد لأمين سر المجلس البلدي، ثم تم تعيينه عام 1963 مديرا للشؤون الإدارية ببلدية الكويت، ثم مديرا للبلدية عام 1964.

وشهدت الفترة بين عامي 1971- 1985 تولي الراحل لبضع حقائب وزارية، حيث تم اختياره عام 1971 وزيرا للعدل، وتم تعيينه في نفس العام وزيرا للتربية واستمر في منصبه هذا عشرة أعوام، ثم تولى وزارة التجارة والصناعة لمدة أربعة أعوام.

وشهدت فترة تولي الراحل وزارة التربية إنجازات هامة ساهمت في تطور التعليم من خلال تطوير المناهج وإنشاء مركز تطوير وتطبيق نظام المقررات ثم الارتقاء بالمعاهد التخصصية، فضلا عن إنشاء كليتي الهندسة والطب فترة استلامه للحقيبة التربوية.

ونعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزير الراحل، قائلا في تغريدة "خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة المرزوق الكريمة بوفاة المغفور له العم جاسم خالد المرزوق، أحد الرجالات الذين ساهموا ببناء الوطن ومؤسساته ونسأل الله جلت قدرته للفقيد الغالي الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب".

وكذلك قدَم سعود مطلق السبيعي المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة التعازي لعائلة الراحل بتدوينة عبر حسابه في "تويتر" كتب فيها "خالص العزاء والمواساة لعائلة المرزوق الكرام بوفاة العم جاسم خالد المرزوق وخالص التعازي لأولاده ولأخي العزيز عهدي المرزوق، الله يرحم الفقيد ويغفر له ويسكنه جنان النعيم".

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