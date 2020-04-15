بعد سخريته من الفنانين.. أمير طعمية يهاجم لاعب الأهلي

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أمير طعيمة
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الفنانين

أمير طعيمة

شريف عبد الفضيل

هاجم الشاعر أمير طعيمة، لاعب النادي الأهلي السابق شريف عبد الفضيل بسبب الفنان محمد رمضان، من خلال تغريدة شديدة اللهجة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". 

وبدأ الهجوم عندما قام شريف عبد الفضيل بنشر صورة لمحمد رمضان من كواليس مسلسل البرنس وعلق عليها: "وأنت قاعد مأنتخ في الحظر وكده، تذكر إن فيه أبطال في مدينة الإنتاج الإعلامي بيضحوا بحياتهم وبياخدوا ملايين عشان يبوظوا صيامك؟؟".

وأعاد أمير طعيمة نشر تغريدة نجم النادي الأهلي السابق وعلق قائلا: "وانت يا كابتن كنت بتاخد ملايين عشان كنت بتنقذ العالم مثلا"، ردا على سخريته من دور الفن في المجتمع. 

وينافس محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، وهو من تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.

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