» الأهلى يعدل عقد "الشناوى"

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تعديل

الاهلى

عقد

الشناوى

قررت لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق، ومساواته بوليد سليمان صانع الألعاب، والذي جدد عقده مؤخرًا، بحيث يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلاً من 7 ملايين جنيه.

يأتى ذلك تقديرًا لجهوده الكبيرة مع الفريق ومستواه اللافت الذي يقدمه من ناحيه، واستجابة لوضعه الجديد بعد أن أصبح قائد الفريق الرسمي بداية من الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف اكرامي، بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية من ناحية أخرى.


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