» أمنى: الإرهاب ظن أن الدولة مشغولة بكورونا

15 أبريل 2020 - 10:55 ص

نعى اللواء هشام بلال، الخبير الأمنى، المقدم محمد الحوفي شهيد الأميرية أمس، قائلا: "مصر على استعداد أن تقدم كل يوم شهيدا من أبنائها والإرهاب لن ينال منها"، مضيفًا أن كل أبناء الشرطة فداء للوطن.



وأضاف "بلال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث يوضح أن مصر وشعبها مستهدفان وأن الإرهاب لا يستهدف النظام بل يستهدف الشعب المصري الذى رفض وجودهم تمامًا.



وطالب الخبير الأمني، ضباط الشرطة بعدم الاكتراث لتلك الوقائع، مشددا علي ضرورة الاستمرار فى محاربة الإرهاب بكل أشكاله، معقبا: "الدولة المصرية دائمًا ما تثبت أنها حاضرة بعد أن ظن الإرهابيون أنها مشغولة بمواجهة أزمة كورونا ولكن مصر واعية وجاهزة وتكشر عن أنيابها فى وجه الجماعات الإرهابية تحت أى ظروف".

