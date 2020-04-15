» علامات جديدة للإصابة بـ"كورونا".. وهذه المرة في القدمين

15 أبريل 2020 - 11:04 ص

يجري الخبراء والمتخصصون الدراسات المستمرة في جميع أنحاء العالم في محاولة للوصول إلى أي أعراض جديدة تدل علي الإصابة بفيروس"كوفيد 19".

وأشار أطباء في إيطاليا وإسبانيا وهم أكبر بؤرتين للوباء في أوربا إلي أن هناك أعراضا جديدة ظهرت على المرضى بالفيروس على القدم وهي تؤكد إيجابية الإصابة، حيث إن هناك كدمات تظهر على القدمين لدى بعض المرضى خاصة أنها تكون بقع أرجوانية تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي.

كانت البداية لطفل إيطالي يبلغ من العمر 13 عاما في 8 مارس الماضي حيث ظن الأطباء أنها لدغة حشرة، ولم يتم إجراء تحليل للفيروس للطفل لأنه لم تظهر عليه الأعراض الأخرى من حمي وسعال وصداع وكحة، وفي 29 مارس تم بالفعل تسجيل تقارير رسمية عن أطفال يعانون من "كوفيد 19" بهذه البقع.

وأصبح الآن كل فرد من 5 أفراد يعانون من حالة جلدية غريبة في القدمين.

كما قام المجلس العام الإسباني لطب الأقدام بإنشاء قاعدة بيانات لحالات المصابين بالفيروس ولديهم جروح وكدمات على أقدامهم، وبالفعل هناك العديد من الحالات لإصابات القدم وسجلت في العديد من الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس"كورونا" قد تجاوزت على مستوى العالم 2 مليون إصابة وسجلت وفيات 126 ألف وفاة.