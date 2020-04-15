» صادم.. مدير مدرسة يبيع الأبحاث للتلاميذ بالقليوبية

15 أبريل 2020 - 11:17 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو صادم يظهر قيام مدير مدرسة ببيع الأبحاث لتلاميذ المرحلة الابتدائية نظير مبالغ مالية، بمحافظة القليوبية.



وعلق "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولي المصرية، قائلا: "تم اعتماد الأبحاث للتلاميذ كبديل عن الامتحانات فى ظل ما نشهده من جائحة ومن أجل تشكيل عقول النشء والأطفال.



وأضاف: "لكن من الواضح أن هناك فسادا وبيزينس من نوع جديد يتمثل فى بيع الأبحاث فضيحة بالصوت والصورة لا يمكن إطلاقا التآمر على عقول ومستقبل النشء".



وأكد الإعلامي أنه تواصل مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للوقوف على ملابسات الواقعة قبل الخروج للهواء، وأكد له أنه تم وقف مدير المدرسة وسيتم التحقيق معه اليوم الأربعاء.

