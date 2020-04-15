وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

15 أبريل 2020 - 11:29 ص

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني، موضحًا أنه من العوامل المهمة قبل تطبيق الدعم النقدي التأكد من إتاحة كل السلع، وتطبيقه وارد قريبًا فهو وتحت الدراسة.

وأضاف "المصيلحي" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 70 مليون مستفيد من دعم رغيف الخبز الذي يصل سعر تكلفته إلى 62.5 قرش.

ولفت وزير التموين إلي أنه يتم إنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا، مشيرًا إلى أن المتوسط العام للفرد من الخبز 3.6 رغيف، مشيرًا أن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 53 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة دعم السلع إلى 37.5 مليار جنيه.