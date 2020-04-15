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في سيناء..

النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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متابعات- أمينة عبد العال

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النواب

سيناء

المصريون

الحوفي

نعى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي من الأمن الوطني، والذي استشهد أمس أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية، مشيدًا بنجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وإحباط مخططهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال وهدان في بيان له اليوم، تلقت "المصريون" نسخة منه، إن الإرهاب في حالة تراجع مستمر منذ بداية 2018، لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنيين لتنفيذ عملية إرهابية لتقول إنها لا تزال موجودة،  ولكن يقظة جهاز الأمن الوطني والداخلية وتنفيذ عمليات استباقية ضدهم تجهض عملياتهم، مضيفًا: "خاصة أننا مقبلون على أعياد شركاء الوطن الإخوة الأقباط وهذه الجماعات كانت  ستحاول تنفيد عملياتهم في تلك الفترة".

وأشار الرئيس الشرفي لحزب الوفد،  إلى أن استمرار تبادل إطلاق النار لمدة تجاوزت الخمس ساعات يدل على قوة إعداد وتسليح هذه المجموعة، واستعدادها لتنفيذ عمليات في الوقت القريب، مؤكدًا أن الإرهاب يزيد الشعب والقوات المسلحة وقوات الشرطة إصرارا وعزيمة على اقتلاع جذوره من أرض مصر.

وأضاف " وكيل النواب"  أن القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية أمام عناصر داعش الإرهابية في سيناء،  وكلما زاد الخناق على تلك الجماعات المتطرفة في سيناء اتجهت لإثبات أي مكسب، لتقول لمن يمولهم أنهم لا يزالون موجودين، ولكن بفضل الله ويقظة أبناء مصر من الشرطة والقوات المسلحة أصبحت عملياتهم صفر وتحت السيطرة.

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