» مصرع مواطن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بزفتى

15 أبريل 2020 - 11:46 ص

لقى شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بمنطقة كوبري العشرة بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتي العام يفيد بمصرع شخص يدعى "ا.ع" يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك أثناء عبورة مزلقان السكة الحديد بمنطقة كوبري العشرة.

وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة مستشفى زفتي العام، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.