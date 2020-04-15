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بسبب كورونا.. يوزعون الفاكهة مجانًا في هذه الدولة

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بعدما أصدرت أغلب الحكومات في معظم دول العالم قرارات إيقاف التصدير بسبب أزمة كورونا وإغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية، قرر منتجو الفواكه فى كوستاريكا، توزيع الفواكه المعدة للتصدير مجانًا على الفقراء والمحتاجين، بدلاً من أن يصيبها العطن والتلف.

وتضررت أغلب الصناعات فى كوستاريكا بشدة جراء أزمة فيروس كورونا، حيث تراجعت المبيعات بشكل ضخم مع توقعات بخسائر كبيرة وكذلك صناعة الزهور المشهورة في كوستاريكا تعرضت لخسائر كبيرة.

وانهار تصدير الزهور إلى دول أوروبية أخرى، وذلك بسبب إغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية، وعادة ما يكون فصل الربيع الأوروبى، هو موسم الذروة لتجارة الزهور والفواكه حيث يتزامن ذلك مع عيد الفصح والعديد من حفلات الزفاف.

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