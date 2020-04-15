شاهد.. رجل دين إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا

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وكالات- الدويني فولي

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كشف نشطاء وتقارير إخبارية عن إقدام معمم إيراني على طرح دعاء خاص يزعم أنه شفاء من فيروس كورونا، ضمن ترويجه للخرافات باسم الدين مقابل مبالغ من المواطنين المرضى، أو الذين يرغبون في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأفاد تقرير لموقع "بيك إيران" المعارض بأن معممًا إيرانيًا يدعى حاج فردوسي يتلقى أموالاً من المواطنين تقدر بـ 66 ألف تومان إيراني كحد أدنى مقابل الدعاء للشفاء من فيروس كورونا لهم في ظل أزمة تفشي الفيروس الذي يصيب الآلاف من الإيرانيين يوميا.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "عش المجانين باسم دولة الجمهورية الإسلامية في إيران" إلى أن المعمم فردوسي أسس فرقة دينية تحمل اسم "منهاج الفردوس"، يزعم أنها تقدم حلولاً تفوق أي رسائل أو أبحاث علمية، ومن بينها دعاء يقي ويشفي من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن أحد المواطنين سأل المعمم حاج فردوسي هل بإمكانك الدعاء لشخص لا يمتلك أموالاً مقابل الدعاء، فقال المعمم "في البداية الدعاء مجاني، ولكن إذا أراد الشخص التماس دعاء خاص يأتي بنتيجة فورية فعليه أن يدفع مبلغا من المال".



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