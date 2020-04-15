» صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه

15 أبريل 2020 - 12:29 م

تقام بعد قليل جنازة عسكرية للفقيد المقدم محمد فوزي الحوفي، والتي ستنطلق من أمام مقر إدارة قوات أمن البحيرة.

واستُشهد "الحوفى" خلال الاشتباكات التي اندلعت، مساء أمس الثلاثاء، مع عدد من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بمقر قوات أمن البحيرة في حضور أسرته وزملائه، ومشاركة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والقيادات الأمنية في المحافظة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس مقتل 7 عناصر إرهابية في منطقة الأميرية، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية تزامنًا مع أعياد الأقباط.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاشتباكات مع العناصر الإرهابية أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي من ضباط الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردي شرطة.