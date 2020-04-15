» عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد "الحوفي" لمسقط رأسه

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الاميرية

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عرضت فضائية "تن"، لقطات حية ترصد وصول جثمان المقدم محمد فوزي الحوفي، شهيد العملية الإرهابية بالأميرية أمس، من مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، وسط هتافات الأهالي: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".

 تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالعزاء لوزير الداخلية وعدد من رجال الداخلية في استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، ووالد الشهيد ووالدته وزوجته وبناته، قائلا: "ابنكم أدى ما عليه وقام بواجبه تجاه وطنه ".

وأضاف "آمنة"، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه كان على تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، والذي كلف بإطلاق اسم الشهيد على الشارع الذي تقيم به أسرته، وسوف يتم إطلاق اسمه على مدرج بجامعة دمنهور.

وتابع: "الشهيد كان محبوبا بين أهله وجيرانه، منوهًا بأن والد الشهيد تحدث عن أنه ابنه الوحيد، وأنه وضعه وساما على صدر بناته مريم وخديجة، وهو مثل مشرف لأهل المحافظة".

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