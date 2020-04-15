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المقرحي:

عقوبة رادعة على تأجير الوحدات السكنية دون إخطار

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اللواء فاروق المقرحي
اللواء فاروق المقرحي
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إيمان هاني

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الجيش الأبيض.

البالطو

كشف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قانون تقدم به اللواء يحيي الكدواني، يطالب بإلزام أصحاب العقارات بإخطار الأجهزة الأمنية عن بيع وتأجير الشقق السكنية سواء كانت "مفروشة أو إيجار" ولم يصدر من مجلس النواب حتى الآن.

وشدد "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، على ضرورة فرض عقوبة رادعة على من يؤجر شقته دون إخطار، معقبًا: "المواطن هو البطل الرئيسي في عملية الأميرية لكونه مصدر المعلومات، مشيدًا بدور جهاز الأمن الوطني في تدقيق المعلومات".

 وتابع: "وعي الشعب المصري قوي وعالٍ، والجميع يقف في خندق واحد ضد هذه العصابة الإرهابية، معقبًا: "الإرهابيين حافظين ومش فاهمين، وينفذوا تعليمات وخلاص، ويعتقدون أن الأجهزة الأمنية متفرغة لتنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وأنهم سيتمكنون في تنفيذ مخططاتهم".

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