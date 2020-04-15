استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان في فلسطين

15 أبريل 2020 - 12:51 م

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الأربعاء، عن استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال حسين، بحسب إذاعة صوت فلسطين المحلية: "التزامًا بالإجراءات المتبعة، ستبقى صلوات الجماعة والجمُعة معلّقة؛ حفاظًا على حياة أبناء شعبنا الفلسطيني من فيروس كورونا".

وأوضح المفتي، أن "دور العبادة لن تدعو جماهير شعبنا إلى تحرّي هلال شهر رمضان هذا العام؛ منعًا للتجمع والتجمهر، بل سيتم الاكتفاء بتحرّي أهل الاختصاص من مفتين، وأعضاء من الجمعية الفلسطينية للفلكيين، وسيُعلن عن ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام عبر بيان، يُبثّ عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية".

وفي 2 أبريل الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية منذ 5 مارس الماضي لمدة 30 يومًا؛ لاستكمال السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وحتى صباح الأربعاء، بلغ عدد المصابين بالفيروس 291 حالة في فلسطين، غالبيتهم من مدن الضفة الغربية والقدس، و13 حالة من قطاع غزة، إضافة إلى حالتي وفاة.