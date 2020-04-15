» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض

15 أبريل 2020 - 12:52 م

أصبح الضوء مسلطًا حاليًا على الأطباء وكل من يعمل في المجال الطبي وأطلقت عليهم الكثير من البلاد "الجيش الأبيض" لوقوفهم بالصفوف الأولى في الحرب ضد كورونا المستجد، ولكن لماذا يرتدي العاملون بالمجال الطبي اللون الأبيض تحديدًا.

وربما سيفاجئ الكثيرون عندما يعرفون أن الأطباء والممرضين كانوا يرتدون البالطو الخاص بهم باللون الأسود وذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، ولكن كان هذا اللون يثير التشاؤم والقلق والاكتئاب في نفوس المرضي.

ولكن لماذا كان يرتدي الأطباء البالطو باللون الأسود، كان ذلك ببساطة لأنه كان أثناء الكشف أو إجراء العمليات كانت تلصق به المخلفات ولأن لونه أسود فكان لا يكون واضح، لكن كان لابد من وقفة لتغيير هذا اللون خاصة أن المرضي كانوا يشعرون بالخوف والقلق من هذا اللون ، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

وبالفعل أقدمت الكثير من المستشفيات على تعديل اللون وتغييره من اللون الأسود إلى الأبيض في البداية كان للأثاث والمرفقات وبعد ذلك تحول إلى ملابس الأطباء والممرضين حيث وفرت لهم المستشفيات بالطو فاخر باللون الأبيض في محاولة لاستعاد ثقة الناس في المستشفيات والأطباء ومنحهم الأمل في الشفاء.