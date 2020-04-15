  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

أمر عاجل من "الوزراء" للمحافظين

الدولار ينهي خسائر 4 أيام متتالية

الدولار ينهي خسائر 4 أيام متتالية

مرتضى

أول تعليق من مرتضى ضد عقوبة "فيفا"

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

بشرى سارة من الملك سلمان للقطاع الخاص

بطاقات التموين

"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

الصحة السعودية:" االإبل الإفريقية" سبب انتشار فيروس "كورونا" بجدة

شاهد.. رجل دين إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا

ارشيف

صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: كلمة واحدة يُسأل بها الله تُخرجنا من الوباء

وزير التموين

وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

صورة من الفيديو

شاهد عيان يروي أصعب لحظات تصفية إرهابيّ الأميرية

أستاذ قانون دولي تحذر من عقوبة التستر على الجماعات الإرهابية

قضايا وحوادث

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" من قبل "كاف"

#

حقيقة توقيع عقوبة على "صلاح" من قبل "الكاف"

#

الإفتاء تحذر من تطور الهجمات الإرهابية بهذه المنطقة

الإرهاب

وزارة الداخلية

الجماعات الإرهابية

المصريون

قانون دولي

نعت الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي وخبير الشأن الدولي، استشهاد الرائد محمد فوزي الحوفي شهيد الواجب الوطني، والذي بذل روحة فداء للوطن في مكافحة الإرهاب، أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مؤكدة أن قوات الشرطة والجيش يقدمون أرواحهم فداءً للوطن وسلامته.

وأوضحت أستاذ القانون الدولي، في بيان صحفي لها اليوم، تلقت "المصريون" نسخة منه أن جهود وزارة الداخلية نجحت فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، لتقويض قدرتها على شنِّ أية عمليات إرهابية إجرامية، داعية إلى الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين.

وكشفت موسى، عن أن المادة السابعة من قانون الإرهاب، نصت على أن يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، وتضمنت العقوبة أن يتم معاقبة المتهمين بالتستر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

ولفتت موسى إلى جهود الدولة في مجالات التنمية والسباق مع الزمن لإنجاز المشروعات القومية في موعدها رغم. خطر تفشي كورونا، إلا أن الإرهاب أفة أخطر من فيروس كورونا،. مؤكدة ضرورة أن يعلم العالم أجمع بطولات قوات الأمن المصرية من خلال بيانات رسمية وسريعة موجهة للإعلام الغربي لإيضاح الحقائق والوقوف بجانب مصر.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير
» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال
» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض
» عقوبة رادعة على تأجير الوحدات السكنية دون إخطار
» "عواد" ساخرا: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل"
» المجلس السوداني يوضح حقيقة تعرض سيارة "البرهان" لحادث
» علامة رئيسية تميز فيروس كورونا عن نزلات البرد
» عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد "الحوفي" لمسقط رأسه
» صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه
» مصرع مواطن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بزفتى
» النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية