» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير

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إيمان هاني

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شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور، جثمان المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية مساء أمس، إلى مثواه الأخير.

وتوافد عدد كبير من القيادات الأمنية وأهالي أسرة الشهيد لتشييع جثمان البطل محمد الحوفي إلى مثواه الأخير، وردد المشاركون في الجنازة هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وظهر المشيعون وقد ارتدى البعض منهم كمامات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للقطات حية من الجنازة عرضتها فضائية "تن" .


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