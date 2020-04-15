» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال

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داليا البحيري
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تويتر

داليا البحيري

حذف

حذفت الفنانة داليا البحيري تدوينة لها عبر حسابها على تويتر، تهاجم فيها مخالفى حظر التجول والعمالة اليومية، بألفاظ سيئة، ما عرضها للهجوم.

وكتبت داليا البحيرى على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه".

وأضافت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم، غير كده إحنا رايحين في داهية".

وقامت الفنانة داليا البحيرى بحذف التدوينة من على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد الهجوم عليها من متابعيها.

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