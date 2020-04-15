أول تعليق من مرتضى ضد عقوبة "فيفا"

15 أبريل 2020 - 01:23 م

علق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على غرامة الاتحاد الدولي "فيفا" ضد الزمالك، لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز، والتي تقدر بمليون و250 ألف دولار، بعد فسخ تعاقده من جانبه مع الفريق الأبيض نتيجة تأخر النادي في دفع مستحقاته.

وقال منصور في تصريحات إعلامية اليوم، إن الزمالك سيطعن على القرار لأنه في درجاته الأولى، على أمل تخفيف العقوبة أو إلغائها.

وأضاف منصور: "رفضنا طلب حمدي النقاز منذ فترة بالاعتذار والعودة لتدريبات الزمالك، وصديقه بالفريق التونسي فرجاني ساسي شاهد على ذلك".