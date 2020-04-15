الدولار ينهي خسائر 4 أيام متتالية

15 أبريل 2020 - 01:42 م

تعافى الدولار من المستويات المنخفضة التي سجلها في التعاملات الآسيوية في التعاملات المبكرة اليوم، حيث زاد 0.2 بالمائة إلى 99.10 مقابل سلة من العملات لينهي موجة خسائر على مدى أربعة أيام.

وبحسب الاقتصادية فقد محا الدولار الخسائر التي مني بها وقت سابق مقابل منافسيه اليوم نتيجة تنامي المخاوف حيال استمرار الأضرار التي تصيب الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا لفترة مطولة ما عزز إغراء العملة الأمريكية بأنها الملاذ الآمن.

وكانت العملة الأمريكية قد ضعفت في الجلسات الأربع السابقة جراء تفاؤل حذر من أن عدد الوفيات التي سببها الفيروس في العالم ربما يقترب من الذروة.

لكن المحللين حذروا من أنه لم يتضح ما إذ كانت الاقتصادات ستتعافى سريعًا أو قد تحتاج وقتا أطول من المتوقع.

وذكرت الاقتصادية عن أورليخ لوختمان من كومرتس بنك في فرانكفورت أن هذا يعني أن الأسوأ لم يأت بعد، لتواجه السوق تحديًا صعبًا، وأنه في هذه الحالة سيزيد العزوف عن المخاطرة ما يسمح بصعود مجدد للدولار.