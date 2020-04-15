بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

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المالية

تن

كورونا

أعلن الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أنه تقرر صرف الرواتب في موعد مبكر عن المعتاد، لتبدأ من 19 أبريل حتى 29 من نفس الشهر، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، أن هناك تدرجًا لصرف الرواتب، لمنع الزحام والتكدس، مناشدًا المواطنين بتحري التطهير وعدم التكدس أمام الماكينات.

وتابع: "لا توجد أي مشكلة وجميع الاعتمادات يتم توفيرها للقطاع الصحي والصناعي، والمواطن لا يشعر بأي نقص في احتياجاته، فضلًا عن أنه يتم دعم العمالة غير المنتظمة".

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