الكويت.. كورونا يصل مجلس الأمة

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أكدت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية رصدت حالة إصابة لعامل في مجلس الأمة، بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "العامل كان قد خضع للفحوص الطبية، وجاءت نتيجتها إيجابية بالفيروس".

ولم يتم الكشف عن هوية العامل وطبيعة عمله، أو الإجراءات الاحترازية التي ستتخذ داخل المجلس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات، وشفاء 30 حالة ليصبح المجموع 206، بالإضافة إلى 3 وفيات.



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