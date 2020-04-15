"الفيفا" يصدم مرتضى منصور

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أحقية المدافع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، في الحصول على مستحقاته المالية.





جاء هذا في خطاب أرسله الفيفا لـ"اتحاد الكرة المصري" اليوم الأربعاء، وتضمن أحقية النقاز فى 288 ألف دولار مستحقات مكافآت من الزمالك، كما فرض "الفيفا" على النادي دفع غرامة قدرها مليون و19 ألف دولار لصالح النقاز.

وطالب "الفيفا" الزمالك، بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوما وإلا سيتم منعه من تقييد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان النقاز رحل بشكل مفاجئ عن صفوف الزمالك، بعدما فسخ عقده من جانب واحد، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته خلال شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد الفريق للاتحاد الدولي من أجل إنصافه.



