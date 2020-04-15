كورونا.. تسجيل 761 وفاة جديدة في بريطانيا

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866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ببريطانيا اليوم الأربعاء، بعد إعلان السلطات الصحية في البلاد تسجيل 761 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة.

وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص.


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