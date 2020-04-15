  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بنك مصر

بنك مصر يعلن عن إصابة 4 موظفين بـ"كورونا"

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

دفن ضحايا كورونا لم يعد آمنا.. اكتشاف جثة نقلت العدوى

مدبولى

الحكومة تكشف سبب تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في 2020

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تصل لـ5862

ارشيفية

الكويتية قاتلة زوجها تصدم النيابة في اعترافاتها

السيسي

أول تعليق لـ"السيسي" على أحداث الأميرية ورسالة لأسرة "الحوفي"

المغامسي

بعد إقالته.. المغامسي ينشر صورة نادرة ويعلق على "ولاة الأمر"

السيسي

عاجل.. الرئيس يصدر عفوًا عن سجناء ويكشف السبب

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيث للحد من العنصر البشري

الفقي: كورونا وسد النهضة نظرية خبيثة للحد من العنصر البشري

محمد معيط وزير المالية

بعد 4 أيام.. خبر سار من وزارة المالية

تقرحات القدم.. أعراض مبكرة للإصابة بـ"كورونا"

عرب وعالم

لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة
لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

علامات جديدة للإصابة بـ"كورونا".. وهذه المرة في القدمين

#

الرجال أكثر عرضة للإصابة والوفيات بـ"كورونا".. ما السبب

#

أعراض جديدة تكشفها فتاة مصابة بـ"كورونا"

#

أول تعليق من لاعب تشيلسى بعد إصابته بـ "كورونا"

توصل علماء إلى وجود أعراض مبكرة تنبئ بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، منها على سبيل المثال وجود تقرحات بالقدم.

وجاء هذا وفقا لفريق من الأطباء الإسبان.

وحذر المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، الخبراء من أن بعض مرضى COVID-19 عانوا من آفات في أقدامهم، "مشابهة لتلك التي تظهر في جدري الماء أو الحصبة"، وفقا لـ Newsflash.

وقال:"إنها آفات أرجوانية (تشبه إلى حد كبير جدري الماء أو الحصبة) تظهر عادة على أصابع القدم وعادة ما تلتئم دون ترك علامة".

وقال الأخصائيون الصحيون إن الأعراض الغريبة لوحظت في الغالب بين مرضى فيروس كورونا الشباب، في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وأضافوا: "كان هناك كشف متزايد للعارض لدى المصابين بـ COVID-19، خاصة عند الأطفال والمراهقين، ومع ذلك، فقد تم اكتشافه أيضا لدى بعض البالغين".

وقال التقرير إن المجلس لاحظ أنه لم تكن هناك دراسات علمية كافية لدعم النتائج. ومن الواضح أنه "بسبب ضيق الوقت ما زلنا لا نستطيع التحدث عن أدلة علمية".

وفي غضون ذلك، أصدر الاتحاد الدولي لأخصائي الأقدام، تقريرا عن صبي يبلغ من العمر 13 عاما اشتكى الشهر الماضي من تقرحات القدم.

وأفادت التقارير بأنه افتُرض في البداية أنه يعاني من لدغة عنكبوت، لكنه بدأ يعاني لاحقا من أعراض فيروس كورونا.

واكتشف الأطباء فيما بعد أن أخته وأمه المصابة بفيروس كورونا، أصيبتا بحمى وسعال وصعوبة في التنفس قبل 6 أيام من ظهور الآفات على قدميه.

ويدعو المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، المهن الطبية إلى البحث عن الآفات هذه كأعراض مبكرة محتملة للفيروس الفتاك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كهربا" يرد على شكوى الزمالك بـ "فيفا"
» ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
» كويتية شهيرة تثير الجدل بـ"بنت الجيران"
» أول تعليق لروسيا على إيقاف أمريكا تمويل "الصحة العالمية"
» الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب
» الأرصاد تحذر من طقس الغد
» بصورة جريئة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» "أنت ثرثار".. مشادة نارية بين ترامب ومراسل "سي إن إن"
» أهالي دمنهور يتحدون كورونا .. و يشيعون "الحوفي" لمثواه الأخير
» تصرف مفاجئ من داليا البحيري بعد هجومها على العمال
» لماذا يرتدى الأطباء البالطو الأبيض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية