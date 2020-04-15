تقرحات القدم.. أعراض مبكرة للإصابة بـ"كورونا"

توصل علماء إلى وجود أعراض مبكرة تنبئ بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، منها على سبيل المثال وجود تقرحات بالقدم.



وجاء هذا وفقا لفريق من الأطباء الإسبان.

وحذر المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، الخبراء من أن بعض مرضى COVID-19 عانوا من آفات في أقدامهم، "مشابهة لتلك التي تظهر في جدري الماء أو الحصبة"، وفقا لـ Newsflash.

وقال:"إنها آفات أرجوانية (تشبه إلى حد كبير جدري الماء أو الحصبة) تظهر عادة على أصابع القدم وعادة ما تلتئم دون ترك علامة".

وقال الأخصائيون الصحيون إن الأعراض الغريبة لوحظت في الغالب بين مرضى فيروس كورونا الشباب، في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وأضافوا: "كان هناك كشف متزايد للعارض لدى المصابين بـ COVID-19، خاصة عند الأطفال والمراهقين، ومع ذلك، فقد تم اكتشافه أيضا لدى بعض البالغين".

وقال التقرير إن المجلس لاحظ أنه لم تكن هناك دراسات علمية كافية لدعم النتائج. ومن الواضح أنه "بسبب ضيق الوقت ما زلنا لا نستطيع التحدث عن أدلة علمية".