إصابات كورونا في السعودية تصل لـ5862

15 أبريل 2020 - 04:14 م

أعلن المملكة العربية السعودية، عن تسجيلها إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي ، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضح العبدالعالي ، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا إن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن ، من بينها 4852 حالات نشطة ومنها 71 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وقال متحدث الصحة : حالات التعافي ارتفعت بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.

وتابع : من بين الـ 5869 حالة المصابة ، 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.

وقال : سجلنا 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة.