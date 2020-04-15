نائب جمهوري: وفاة المزيد من الأمريكيين أهون من الضرر بالاقتصاد

خرج المشرع الأمريكي تيري هولينغزورث، بتصريحات صادمة بشأن تفشي وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد.



وأكدالمشرع الأمريكي أن السماح بمقتل المزيد من الأمريكيين بفيروس كورونا، يعتبر "أهون" من ضرر الاقتصاد الناجم عن إجراءات العزل.

ونقلت قناة "CNN" الأمريكية عن النائب الجمهوري عن إنديانا، قوله إن "موقف الحكومة الأمريكية في مجال الاختيار بين فقدان أسلوب حياتنا كأمريكيين وبين تكبد خسائر في الأرواح، هو الأخير دائما".

ووصف إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي قريبا بـ"أهون الشرين"، وقال: "لا يوجد خيار من دون أضرار. علينا أن ننظر في عيون الأمريكيين ونقول لهم إننا نأخذ الخيار الأفضل لأكبر عدد ممكن منهم. المطلوب بشكل واضح لا لبس فيه هو أن نعيد الأمريكيين للعمل".

وقالت "CNN" إن تعليقات هولينغزورث تعكس رغبة متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من الجمهوريين بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي سريعا بسبب الأضرار الجسيمة التي خلفها تفشي "كوفيد-19" في البلاد.



