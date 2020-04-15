الكشف عن أول مصاب نقل عدوى "كورونا" لروسيا

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كشفت السلطات الروسية اليوم الأربعاء، عن أول مصاب نقل العدوى للبلاد، وجاء هذا بحسب رئيس القسم العلاجي بمستشفى الجامعة الوطنية الروسية للأبحاث الطبية الأكاديمي ألكسندر تشوشالين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تشوشالين قوله، إن المريض رجل في متوسط العمر، عاد إلى البلاد برحلة من مدينة ميلان الإيطالية، دون ذكر تاريخ وصوله.

وأضاف الأكاديمي أنه تم تشخيص الإصابة بكورونا لدى هذا الرجل بسرعة نظرا لظهور أعراض المرض النمطية عليه بشكل واضح.

وذكر تشوشالين أن هذا الشخص أصبح أيضا أول من تعافى من كوفيد-19 في روسيا، إلا أنه نقل العدوى قبل ذلك إلى والديه المسنين.

وجراء علاجهما، اضطر الأطباء لإخضاع والده لجهاز النتفس الصناعي في حين كانت حالة والدته أخف، ولم تستدع ذلك.

وسجلت روسيا حتى اليوم 24490 إصابة بكورونا، بينها 198 وفاة ونحو ألفي حالة شفاء.



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